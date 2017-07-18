В Туапсе грузовой поезд насмерть сбил мужчину

По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном для этого месте. По словам машиниста поезда, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.