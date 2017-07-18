В Туапсе грузовой поезд насмерть сбил мужчину
17 июля на подъездных путях Туапсинского торгового порта грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
17 июля на подъездных путях Туапсинского торгового порта грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
По предварительным данным, мужчина переходил пути в неустановленном для этого месте. По словам машиниста поезда, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, сообщили в
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства происшествия.