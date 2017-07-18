Поверхность озера Чан во Владивостоке покрывается мертвой рыбой
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.
Еще один водоем Владивостока начинает отдавать душком: поверхность озера Чан, имеющего официальное название «Юность» и окруженного беговой дорожкой, покрывается мертвой рыбой. От прибитых к берегу тушек исходит сильный неприятный запах, обнаружили корреспонденты ИА PrimaMedia.
Журналисты стали свидетелями массовой гибели рыбы, отправившись на озеро совсем по другому поводу: очевидцы сообщили о сбросе в водоем нечистот. Первое обнаружить не удалось, а вот сильный неприятный запах не заметить было сложно. Скопления мертвых рыбешек можно наблюдать на противоположной от железной дороги стороне Чана.
Стоит отметить, что вода в озере непрозрачная,
Беговая дорожка на Чане
По словам Аксенова, вся территория относится к федеральной собственности, поэтому ни администрация Владивостока, ни администрация Приморского края не имеют права проводить ремонтные работы беговой дорожки. И хотя олимпийский резерв старается