Поверхность озера Чан во Владивостоке покрывается мертвой рыбой

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Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Еще один водоем Владивостока начинает отдавать душком: поверхность озера Чан, имеющего официальное название «Юность» и окруженного беговой дорожкой, покрывается мертвой рыбой. От прибитых к берегу тушек исходит сильный неприятный запах, обнаружили корреспонденты ИА PrimaMedia.

Журналисты стали свидетелями массовой гибели рыбы, отправившись на озеро совсем по другому поводу: очевидцы сообщили о сбросе в водоем нечистот. Первое обнаружить не удалось, а вот сильный неприятный запах не заметить было сложно. Скопления мертвых рыбешек можно наблюдать на противоположной от железной дороги стороне Чана.

Стоит отметить, что вода в озере непрозрачная, болотно-зеленого цвета. Скорее всего, водоем нуждается в очистке. Впрочем, это не мешает горожанам купаться.

Беговая дорожка на Чане когда-то входила в федеральную целевую программу по реконструкции спортивных объектов на 2016−2020 годы, на ремонт этого объекта даже были заложены бюджетные средства. Однако, как ранее PrimaMedia рассказал директора ФКБУ ПОО «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» Александр Аксенов, из-за экономического кризиса и других сопутствующих факторов объект выбыл из программы и денег от Минспорта РФ на ремонт не получит.