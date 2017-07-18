На Урале пять подростков, сбежавших из спецучилища, предстанут перед судом

Источник: РИА Новости

«В областном суде стартует процесс по беспорядкам в “Рефтинском СУВУ”, которые произошли там в августе прошлого года. На скамье подсудимых пять воспитанников этого учреждения закрытого типа», — говорится в сообщении.

Рефтинское училище является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для подростков с девиантным поведением.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2016 года из училища было совершено пять побегов, в которых приняли участие 56 человек. В частности, 31 августа, по информации прокуратуры, из заведения ушли 34 воспитанника. Всех, кроме одного, вернули. По факту начали проверку.