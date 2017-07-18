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07:11 (мск), источник: РИА Новости

На Урале пять подростков, сбежавших из спецучилища, предстанут перед судом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Пять подростков, сбежавших в 2016 году из Рефтинского спецучилища, предстанут во вторник перед судом, сообщает Свердловский областной суд.

Источник: РИА Новости

«В областном суде стартует процесс по беспорядкам в “Рефтинском СУВУ”, которые произошли там в августе прошлого года. На скамье подсудимых пять воспитанников этого учреждения закрытого типа», — говорится в сообщении.

Рефтинское училище является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для подростков с девиантным поведением.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2016 года из училища было совершено пять побегов, в которых приняли участие 56 человек. В частности, 31 августа, по информации прокуратуры, из заведения ушли 34 воспитанника. Всех, кроме одного, вернули. По факту начали проверку.

Выяснилось, что администрация учреждения не оказывает воспитанникам психологической и педагогической помощи, ограждение училища не является препятствием для желающих уйти, плохо ведется кадровая работа, к работе с детьми допускаются люди, имеющие судимость.

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