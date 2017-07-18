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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

Стали известны подробности нашумевшей перестрелки в районе Большого Камня

Погиб один человек.

Источник: VLADNEWS

Корреспонденту агентства стали известны подробности аварии после перестрелки в Большом Камне, сообщает РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел на минувших выходных в кафе «Ани». В ходе ссоры между молодыми людьми завязалась перестрелка, в результате которой были ранены два человека — парень и девушка. Ранее СМИ сообщало, что девушка от полученных травм скончалась в больнице, однако по последним имеющимся данным из реанимации пострадавшую уже перевели в хирургию, девушка идет на поправку.

Также было известно, что после перестрелки в Большом Камне на повороте в больницу произошла серьезная авария с участием автомобиля марки Toyota Chaser. Водитель авто не справился с управлением транспортного средства и совершил опрокидывание. По информации от ГИБДД Приморья, пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, водитель с места ДТП скрылся, но был найден позже по отпечаткам пальцев.

Корреспонденту агентства стало известно, что парень, управляющий автомобилем, никогда не имел водительского удостоверения, был в состоянии алкогольного опьянения и, более того, воспользовался чужим транспортном, угнав его от кафе «Ани». Молодой человек хотела помочь своему раненному другу, который впоследствии и погиб.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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