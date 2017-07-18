На Камчатке объявили угрозу цунами

Источник: AP 2017

«Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:34 по местному времени (2:34 мск). Его эпицентр находился в 288 км юго-восточнее расположенного на командорском о. Беринга села Никольское Алеутского района (это ближайший населенный пункт), — сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 13,2.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю «Интерфаксу» сообщили, что в результате землетрясения объявлена угроза цунами.

«По словам специалистов камчатского центра “Цунами”, к селу Никольское возможен подход волны цунами, но ее высота не составит более 50 см», — сказал представитель МЧС.