На Камчатке объявили угрозу цунами
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7, произошедшее на границе Берингова моря и Тихого океана, сообщили «Интерфаксу» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7, произошедшее на границе Берингова моря и Тихого океана, сообщили «Интерфаксу» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:34 по местному времени (2:34 мск). Его эпицентр находился в 288 км
Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 13,2.
В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю «Интерфаксу» сообщили, что в результате землетрясения объявлена угроза цунами.
«По словам специалистов камчатского центра “Цунами”, к селу Никольское возможен подход волны цунами, но ее высота не составит более 50 см», — сказал представитель МЧС.
Он отметил, что в селе Никольское ощущались подземные толчки. Ощутили это сейсмособытие (силой до двух баллов) и жители в отдельных районов