10-летний мальчик утонул в Усольском районе
Тело ребенка пока не найдено.
Тело ребенка пока не найдено.
По факту гибели 10-летнего мальчика в Усольском районе начата доследственная проверка. Об этом сообщает
Трагедия произошла от СНТ «Рублевка» Усольского района. Как стало известно, утром 16 июля 10-летний мальчик в компании сверстников и одного взрослого отправился на пробежку. После кросса ребятам стало жарко, и они решили искупаться в реке Китой, где местами сильное течение. Ребенок заплыл на расстояние около 30 м от берега и скрылся под водой. Как сообщает
В настоящее время тело несовершеннолетнего ищут водолазы.!