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04:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

10-летний мальчик утонул в Усольском районе

Тело ребенка пока не найдено.

По факту гибели 10-летнего мальчика в Усольском районе начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Трагедия произошла от СНТ «Рублевка» Усольского района. Как стало известно, утром 16 июля 10-летний мальчик в компании сверстников и одного взрослого отправился на пробежку. После кросса ребятам стало жарко, и они решили искупаться в реке Китой, где местами сильное течение. Ребенок заплыл на расстояние около 30 м от берега и скрылся под водой. Как сообщает пресс-служба районного МВД, мальчика пытались спасти взрослые.

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