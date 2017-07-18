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04:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синоптики уточнили прогноз по надвигающемуся на Приморье смерчу

Стихия накроет Приморский край раньше обещанного срока.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Циклонический вихрь, медленно перемещающийся над Амурской областью и Хабаровским краем, в скором времени придет и в Приморье. Фронтальные разделы этого циклона вызовут дожди, местами ливни с грозами со шквалистыми усилениями ветра до 22−24 м/с. Наиболее интенсивные дожди вероятны в четверг, 20 июля. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет. На портале Маглипогода по-прежнему размещена информация о возможности зарождения смерча на территории края.

«Во Владивостоке в середине недели вероятны туман и морось. В четверг ожидается дождливая погода, с наибольшей интенсивностью дождя. Днем в пятницу, 21 июля, дождь маловероятен. Временами в городе будет усиливаться ветер», — такой прогноз дает Примгидромет.

Температура воздуха ночью +17…+20°C, днем +20…+23°C. В конце рабочей недели потеплеет на 5−7 градусов.

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