Синоптики уточнили прогноз по надвигающемуся на Приморье смерчу
Стихия накроет Приморский край раньше обещанного срока.
Стихия накроет Приморский край раньше обещанного срока.
Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.
Циклонический вихрь, медленно перемещающийся над Амурской областью и Хабаровским краем, в скором времени придет и в Приморье. Фронтальные разделы этого циклона вызовут дожди, местами ливни с грозами со шквалистыми усилениями ветра до 22−24 м/с. Наиболее интенсивные дожди вероятны в четверг, 20 июля. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет. На портале Маглипогода
«Во Владивостоке в середине недели вероятны туман и морось. В четверг ожидается дождливая погода, с наибольшей интенсивностью дождя. Днем в пятницу, 21 июля, дождь маловероятен. Временами в городе будет усиливаться ветер», — такой прогноз дает Примгидромет.
Температура воздуха ночью +17…+20°C, днем +20…+23°C. В конце рабочей недели потеплеет на 5−7 градусов.