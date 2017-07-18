Синоптики уточнили прогноз по надвигающемуся на Приморье смерчу

Циклонический вихрь, медленно перемещающийся над Амурской областью и Хабаровским краем, в скором времени придет и в Приморье. Фронтальные разделы этого циклона вызовут дожди, местами ливни с грозами со шквалистыми усилениями ветра до 22−24 м/с. Наиболее интенсивные дожди вероятны в четверг, 20 июля. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет. На портале Маглипогода по-прежнему размещена информация о возможности зарождения смерча на территории края.