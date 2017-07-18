Малыш из Владивостока захлебнулся в бассейне на базе отдыха.

Поздно вечером в краевую детскую клиническую больницу № 2 врачи скорой доставили 7-летнего мальчика, захлебнувшегося в бассейне на одной из баз отдыха, об этом корреспонденту ИА «Дейта.ру» сообщили в правоохранительных органах. Ребенок был госпитализирован в реанимацию с диагнозом «утопление в пресной воде».

К выяснению обстоятельств произошедшего приступили полицейские. По предварительным данным, мальчик захлебнулся в бассейне, так как купался без присмотра родителей, которые отлучились по своим делам.

По факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что родители пострадавшего будут привлечены к административной ответственности.

Трагические случаи с детьми на воде происходят с пугающей регулярностью. В большинстве случаев причиной становится невнимательность родителей.

Корреспондент ИА «Дейта.ру» в минувшие выходные стал свидетелем того, как два ребенка 5 и 9 лет купались в море одни. На вопрос, кто из взрослых за ними присматривает, дети ответили, что старшим назначен девятилетний, а родители находятся в доме метрах в пятидесяти от береговой полосы. При этом, когда ветер начал относить в море надувной круг, дети кинулись его догонять, но их остановили взрослые, отдыхающие рядом, которые вовремя заметили это.

На прошлой неделе ИА «Дейта.ру» сообщало о случае, когда отдыхающие на пляже Шаморы увидели пару взрослых людей, спящих на берегу, а рядом с ними — две пары детской обуви — обеспокоенные судьбой детей очевидцы вызвали полицию.

В минувшие выходные на пляже в Ливадии мужчина спас тонущих детей.