Угроза цунами на Камчатке и Северных Курилах снята

ТАСС, 18 июля. Угроза цунами после землетрясения в районе Алеутской гряды снята на Камчатке и северных Курильских островах.

«Угроза цунами снята. Волна, высота которой в 50 см прогнозировалась специалистами, не подошла к острову Беринга Алеутского района Камчатки», — сообщили в Центре управления кризисными ситуациями МЧС России по Камчатскому краю. Собеседник агентства добавил, что маневренные группы осматривают здания на предмет повреждений из-за сильных подземных толчков, пока деформаций не выявлено.

Вместе с тем, по словам главы Алеутского района Светланы Арнацкой, землетрясение ощущалось «очень сильно».

В домах раскачивались подвешенные предметы, у некоторых жителей с полок падали предметы, которые были не закреплены. Разрушений нет. Маневренные группы продолжают осмотр. Светлана Арнацкая Глава Алеутского района

Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области также сообщила, что специалисты Сахалинского центра цунами сняли угрозу для Северных Курил. «Угроза цунами снята в 12:05 сахалинского времени (04:05 мск) », — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в связи с землетрясением, зарегистрированным на Командорских островах, ожидался подход волны цунами к Северным Курилам, угроза объявлялась также в селе Никольское на острове Беринга. Специалисты прогнозировали подход волны цунами высотой до 50 см.

Ранее во вторник в главке МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в районе Алеутской гряды произошло землетрясение магнитудой 7,0, глубина очага составила 30 км под морским дном. По данным главка МЧС, эпицентр располагался в 290 км от острова Беринга Алеутского района Камчатки, в 750 км от Петропавловска-Камчатского. По данным Сахалинского центра цунами, магнитуда землетрясения составила 7,7.