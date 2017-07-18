Угроза цунами на Камчатке и Северных Курилах снята
Как сообщил представитель МЧС по Камчатскому краю, волна, высота которой могла достичь 50 см, не подошла к острову Беринга.
Как сообщил представитель МЧС по Камчатскому краю, волна, высота которой могла достичь 50 см, не подошла к острову Беринга.
ТАСС, 18 июля. Угроза цунами после землетрясения в районе Алеутской гряды снята на Камчатке и северных Курильских островах.
«Угроза цунами снята. Волна, высота которой в 50 см прогнозировалась специалистами, не подошла к острову Беринга Алеутского района Камчатки», — сообщили в Центре управления кризисными ситуациями МЧС России по Камчатскому краю. Собеседник агентства добавил, что маневренные группы осматривают здания на предмет повреждений
Вместе с тем, по словам главы Алеутского района Светланы Арнацкой, землетрясение ощущалось «очень сильно».
В домах раскачивались подвешенные предметы, у некоторых жителей с полок падали предметы, которые были не закреплены. Разрушений нет. Маневренные группы продолжают осмотр.
Ранее сообщалось, что в связи с землетрясением, зарегистрированным на Командорских островах, ожидался подход волны цунами к Северным Курилам, угроза объявлялась также в селе Никольское на острове Беринга. Специалисты прогнозировали подход волны цунами высотой до 50 см.
Ранее во вторник в главке МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в районе Алеутской гряды произошло землетрясение магнитудой 7,0, глубина очага составила 30 км под морским дном. По данным главка МЧС, эпицентр располагался в 290 км от острова Беринга Алеутского района Камчатки, в 750 км от
Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,7, которое произошло в 337 км западнее острова Атту, входящего в состав Алеутских островов. По данным американских специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.