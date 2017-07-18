Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Красноярском крае

На 295 км трассы «Красноярск-Енисейск» лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля. В результате аварии скончался 22-летний пассажир машины ВАЗ-2109. Смертельная авария произошла 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, 53-летний водитель отечественного авто ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с другим ВАЗом. На месте инспекторы ДПС установили, что предполагаемый виновник аварии был пьян. В его крови нашли 2 промилле алкоголя.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2109 1995 г. р. от полученных травм погиб на месте ДТП. Водитель и пассажир-ребенок с различными травмами госпитализированы в межрайонную больницу Лесосибирска», — говорится в сообщении.