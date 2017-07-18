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07:13 (мск), источник: Om1.ru

Семья из Омска попала в жесткую аварию под Бийском

Пьяный водитель выехал на встречку и врезался в машину омичей.

В соцсетях сообщают о страшной аварии под Бийском, в которую попали омичи.

Семья из Омска в составе родителей, двух дочек и бабушки ехала на Горный Алтай отдохнуть. Утром 16 июля на трассе М-52 перед Бийском в их «Фольксваген Поло» влетел пьяный водитель, который выехал на встречную полосу, пишут в соцсетях.

Удар был таким сильным, что автомобиль виновника аварии превратился в груду хлама. Однако машина омичей также получила очень серьезные повреждения.

К счастью, в страшной аварии никто не погиб. Каким-то чудом члены семьи отделались различными травмами. «Одна девочка с тупыми травмами, другая не пострадала. У отца семейства сломаны рёбра, у матери ушибы, бабушка не пострадала», — сообщается в соцсетях. Пьяный водитель госпитализирован и находится в больнице.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах происшествия и устанавливают обстоятельства аварии. Пока официальной информации о ДТП нет.

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