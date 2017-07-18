Семья из Омска попала в жесткую аварию под Бийском
Пьяный водитель выехал на встречку и врезался в машину омичей.
Пьяный водитель выехал на встречку и врезался в машину омичей.
В соцсетях сообщают о страшной аварии под Бийском, в которую попали омичи.
Семья из Омска в составе родителей, двух дочек и бабушки ехала на Горный Алтай отдохнуть. Утром 16 июля на трассе М-52 перед Бийском в их «Фольксваген Поло» влетел пьяный водитель, который выехал на встречную полосу, пишут в соцсетях.
Удар был таким сильным, что автомобиль виновника аварии превратился в груду хлама. Однако машина омичей также получила очень серьезные повреждения.
К счастью, в страшной аварии никто не погиб.
Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах происшествия и устанавливают обстоятельства аварии. Пока официальной информации о ДТП нет.