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05:47 (мск), источник: РИА Новости

Под Хабаровском потушили пожар на барже, где находились баллоны с пропаном

ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Пожарные в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края потушили пожар на барже, на которой находились 90 баллонов с пропаном, взрыв газа удалось предотвратить, сообщает во вторник ГУМЧС России по региону.

Отмечается, что пожар произошел в понедельник в затоне в районе улице Ремонтной в поселке Менделеева в Комсомольске-на-Амуре.

«К приезду пожарных на палубе пришвартованной баржи горела строящаяся холодильная установка, состоящая из металлического каркаса и сэндвич-панелей. По сообщению рабочих, на судне находилось 90 баллонов с пропаном. Пожарные не допустили распространение огня на баллоны и потушили пожар в течение 15 минут. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вероятная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.

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