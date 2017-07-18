Под Хабаровском потушили пожар на барже, где находились баллоны с пропаном
ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Пожарные в
ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Пожарные в
Отмечается, что пожар произошел в понедельник в затоне в районе улице Ремонтной в поселке Менделеева в
«К приезду пожарных на палубе пришвартованной баржи горела строящаяся холодильная установка, состоящая из металлического каркаса и
По данным ведомства, вероятная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.