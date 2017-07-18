Под Хабаровском потушили пожар на барже, где находились баллоны с пропаном

Отмечается, что пожар произошел в понедельник в затоне в районе улице Ремонтной в поселке Менделеева в Комсомольске-на-Амуре.

«К приезду пожарных на палубе пришвартованной баржи горела строящаяся холодильная установка, состоящая из металлического каркаса и сэндвич-панелей. По сообщению рабочих, на судне находилось 90 баллонов с пропаном. Пожарные не допустили распространение огня на баллоны и потушили пожар в течение 15 минут. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.