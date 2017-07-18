Приморский океанариум выдвинул претензию по факту гибели четырёх скатов

Источник: Восток Медиа

В Приморском океанариуме подтвердили факт гибели четырёх скатов стоимостью 3 миллиона рублей. Руководство ведомства выдвинуло претензию обслуживающей компании, которая понесёт ответственность за аварийную ситуацию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам руководителя пресс-службы Приморского океанариума Елены Молчановой, скаты в момент гибели находились не в главном здании, а в научно-адаптационном корпусе.

«Приморский океанариум не определяет цену гидробионтов и не закупает их. Они поступают через единого поставщика ФГУП “РСУ” управление делами президента РФ, которая так же является обслуживающей компанией. Участие специалистов океанариума в пополнении коллекции сводится к определению необходимых видов, их отбору и сопровождению на место», — отметила Елена Молчанова.

Она также добавила, что Приморский океанариум является лишь эксплуатантом комплекса, поэтому руководство не уполномочено комментировать технические вопросы, связанные с его обслуживанием. По поводу произошедшего администрация выставила обслуживающей организации претензию о возмещении ущерба.

В главном здании океанариума со скатами работают водолазы-биологи: Александр Волков, Александр Зябкин, Сергей Прибылов. У всех есть опыт работы в океанариуме Санкт-Петербурга. В экспозициях океанариума обитают леопардовые хвостоколы, хвостоколы Мацубары, акулохвостые скаты, яванских бычерылы, Нари-Нари и другие.