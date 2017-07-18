Приморский океанариум выдвинул претензию по факту гибели четырёх скатов
Учреждение не определяет цену гидробионтов и не закупает их.
Учреждение не определяет цену гидробионтов и не закупает их.
В Приморском океанариуме подтвердили факт гибели четырёх скатов стоимостью 3 миллиона рублей. Руководство ведомства выдвинуло претензию обслуживающей компании, которая понесёт ответственность за аварийную ситуацию, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По словам руководителя
«Приморский океанариум не определяет цену гидробионтов и не закупает их. Они поступают через единого поставщика ФГУП “РСУ” управление делами президента РФ, которая так же является обслуживающей компанией. Участие специалистов океанариума в пополнении коллекции сводится к определению необходимых видов, их отбору и сопровождению на место», — отметила Елена Молчанова.
Она также добавила, что Приморский океанариум является лишь эксплуатантом комплекса, поэтому руководство не уполномочено комментировать технические вопросы, связанные с его обслуживанием. По поводу произошедшего администрация выставила обслуживающей организации претензию о возмещении ущерба.
В главном здании океанариума со скатами работают водолазы-биологи: Александр Волков, Александр Зябкин, Сергей Прибылов. У всех есть опыт работы в океанариуме
Приморский Океанариум в последнее время не редко фигурирует с сводках новостей в связи с различными скандалами. В Интернете широко обсуждался ролик, на котором обитатель океанариума морж Миша упал с высоты в 2,5 метра в полупустой бассейн. Руководство учреждения наказало невнимательных сотрудников. Также гигантский осьминог Хэнк попытался удрать из своего аквариума. Он скинул крепления с прикрывающей сетки и выбрался наружу. Сотрудники учреждения застали огромного моллюска ползающим по полу.