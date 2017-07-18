В Перми осудили банду угонщиков автомобилей

Банду угонщиков автомобилей осудили в Перми 17 июля.

Четырёх мужчин признали виновными в совершении серии краж, а также пособничестве и подделке идентификационных номеров машин.

Обвинительный приговор угонщикам вынес Мотовилихинский районный суд. Как выяснилось в ходе расследования сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю, пять мужчин в возрасте от 28 до 49 лет с конца 2015 года по июль 2016 года совершили серию краж автомобилей. Злоумышленники также подделывали идентификационные номера угнанных машин.

Как установили во время следствия, мужчины похищали дорогие иномарки, после чего меняли номера для перепродажи транспортных средств. За время незаконных действий банда похитила шесть автомобилей. Некоторые из них злоумышленники разобрали на запчасти для продажи.

Во время оперативных действий одного из фигурантов дела полицейским удалось взять с поличным. Его поймали во время попытки угона автомобиля «Шевроле» в Индустриальном районе Перми. Остальных злоумышленников задержали после. У задержанных во время обыска нашли запчасти угнанных автомобилей.

Подсудимых признали виновными. Трём злоумышленникам суд назначил наказание в виде лишении свободы в колонии общего режима сроком от двух лет одного месяца до 6,5 лет, а также денежные штрафы. Ещё одному мужчине, признанному подельником, назначили три года лишения свободы условно.