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05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске задержали убийц пропавшего без вести юриста

Двое сотрудников автосервиса убили мужчину из-за дорогого автомобиля.

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых убийц юриста Вугара Ибаева. Ими оказались двое сотрудников автосервиса в микрорайоне Солнечном — ранее судимые мужчины 26 и 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Установлено, что подозреваемые расправились с юристом из-за дорогого автомобиля Lexus RX300. Убив Ибаева, мужчины закопали его тело в лесополосе в Сухобузимском районе. Машину позже нашли на стоянке в Железнодорожном районе. Ее задержанные попытались продать.

Напомним, красноярский юрист Вугар Ибаев пропал без вести 23 июня около 20:00. В тот день он уехал с остановки «Молодежная» на своем автомобиле. Спустя некоторое время камера видеонаблюдения зафиксировала машину по пути в Солнечный. Больше мужчину никто не видел.

Отмечается, что по данному факту было заведено уголовное дело. Сотрудники автосервиса находятся под стражей.

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