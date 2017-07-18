В Красноярске задержали убийц пропавшего без вести юриста

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых убийц юриста Вугара Ибаева. Ими оказались двое сотрудников автосервиса в микрорайоне Солнечном — ранее судимые мужчины 26 и 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Установлено, что подозреваемые расправились с юристом из-за дорогого автомобиля Lexus RX300. Убив Ибаева, мужчины закопали его тело в лесополосе в Сухобузимском районе. Машину позже нашли на стоянке в Железнодорожном районе. Ее задержанные попытались продать.

Напомним, красноярский юрист Вугар Ибаев пропал без вести 23 июня около 20:00. В тот день он уехал с остановки «Молодежная» на своем автомобиле. Спустя некоторое время камера видеонаблюдения зафиксировала машину по пути в Солнечный. Больше мужчину никто не видел.