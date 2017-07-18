В Красноярске задержали убийц пропавшего без вести юриста
Двое сотрудников автосервиса убили мужчину
Двое сотрудников автосервиса убили мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых убийц юриста Вугара Ибаева. Ими оказались двое сотрудников автосервиса в микрорайоне Солнечном — ранее судимые мужчины 26 и 36 лет. Об этом сообщили в
Установлено, что подозреваемые расправились с юристом
Напомним, красноярский юрист Вугар Ибаев пропал без вести 23 июня около 20:00. В тот день он уехал с остановки «Молодежная» на своем автомобиле. Спустя некоторое время камера видеонаблюдения зафиксировала машину по пути в Солнечный. Больше мужчину никто не видел.
Отмечается, что по данному факту было заведено уголовное дело. Сотрудники автосервиса находятся под стражей.