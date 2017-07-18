В Назарово 78-летний пенсионер пять суток провел в заброшенном колодце

В Назарово пенсионер провалился в колодец и просидел там пять суток. Инцидент произошел еще 10 июля, однако подробности стали известны только сейчас.

По данным издания «Назарово-Онлайн», 78-летний мужчина шел с дачного участка в поселке Бор, когда решил свернуть в лес за грибами. По пути в густой траве находился незакрытый коллектор, однако пенсионер не заметил его и упал. О пропаже мужчины спустя некоторое время сообщили обеспокоенные родственники.

К поискам были привлечены десятки добровольцев и даже частный вертолет. Пострадавшего нашли только 15 июля — все это время он сидел в колодце, испытав сильный стресс и потеряв много воды. Мужчину доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение.

История вызвала широкий общественный резонанс в Назарово. Накануне, 17 июля, на место происшествия выехали общественники, чиновники и представители коммунальных служб. Выяснилось, что на заброшенные колодцы уже давно никто не обращает внимания, а деревянные крышки давно прогнили. «Назарово-Онлайн» добавляет, что оператор одной из телекомпаний, приехавших на место, чуть не провалился в подобную яму.