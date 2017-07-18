За заказное убийство бизнесмена осудят двух жителей Усть-Илимска

Двум жителям Усть-Илимска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму). Как сообщает 18 июля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 17 августа 2013 года на 41-летнего предпринимателя напали неизвестные, после чего его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле «Мерседес-GL500». Следователи установили, что преступление носит заказной характер.

В декабре 2016 года расследование уголовного дела возобновили. Полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР задержали двух подозреваемых в совершении убийства. По версии следствия, заказчиком преступления является 45-летний предприниматель Усть-Илимска, а исполнителем — 45-летний участник боевых действий, знакомый с заказчиком со школы. Заказчик задолжал потерпевшему крупную сумму денег и, чтобы не возвращать долг, решил устранить предпринимателя.