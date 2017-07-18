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06:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Режим ЧС отменили в одном из районов Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе отменили режим ЧС. Напомним, местные власти ввели его неделю назад из-за возгораний, которые регулярно фиксировали в лесах.

Источник: AP 2017

В целом в Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Очаги если и возникают, то лишь в труднодоступных горных районах. Это грозовые пожары, которые не представляют опасности, поэтому их ликвидацию по плану тушения не проводят. Сейчас в разных местах действуют девять подобных возгораний.

Отмечается, что специалисты не ожидают ухудшения лесопожарной обстановки до конца месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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