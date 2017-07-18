Режим ЧС отменили в одном из районов Хабаровского края

В целом в Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. Очаги если и возникают, то лишь в труднодоступных горных районах. Это грозовые пожары, которые не представляют опасности, поэтому их ликвидацию по плану тушения не проводят. Сейчас в разных местах действуют девять подобных возгораний.