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06:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минздрав Иркутской области: Слухи о массовых смертях младенцев сильно преувеличены

Министерство организовало выезд журналистов в Черемховский роддом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство здравоохранения Иркутской области организовало выезд представителей СМИ в Черемховский роддом после публикации на одном из порталов Приангарья статьи с громким названием «Роддом смерти: хроника халатности и чудовищных ошибок». В этом тексте рассказывается история двух рожениц из Черемхова, чьи дети умерли после родов. В Минздраве отмечают нездоровый тренд, появившийся в СМИ: все чаще появляются фейковые новости о массовой смерти младенцев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Родильный дом имеет неплохие показатели работы. Показатели смертности ниже, чем в области. Более тысячи родов проходит в этих палатах каждый год. Понятно, что сотрудникам родильного дома тяжело принимать роды, дарить внимание и заботу после слов, сказанных в адрес всего коллектива», — рассказала главный врач Черемховского роддома Ирина Пешина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области отметили, что это не первый случай, когда работников родильных домов пытаются обвинить в халатности.

«В последнее время в Иркутской области складывается нездоровый тренд, в СМИ постоянно появляются фейковые новости и статьи. Мы просто не успеваем отбиваться. В апреле нынешнего года на одном из сайтов была опубликована информация о том, что в родильных домах массово гибнут младенцы. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Также две недели назад стали поступать звонки от СМИ. Кто-то сообщил им о том, что в областном перинатальном центре за два дня умерло девять младенцев. Конечно же, эта информация тоже не соответствовала действительности», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

По словам сотрудников родильного дома, учреждение работает стабильно и в соответствии со стандартами оказания акушерско-гинекологической неонатологической помощи. На сегодняшний день созданы все условия для оказания помощи беременным женщинам и новорожденным. Имеется аппаратура, квалифицированные специалисты для нормальной работы. Согласно статистике, Черемховский роддом имеет показатель смертности ниже, чем в среднем по Иркутской области, а случаи, рассмотренные в статье, лишь грустные исключения из правил.

Напомним, главный врач Областного перинатального центра Наталья Протопопова опровергла слухи о гибели девяти младенцев от инфекционной болезни, распространившиеся в информационном пространстве 6 июля. По ее словам, всего за июль в учреждении умерло двое детей, что не превышает ежегодной статистики.

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Минздрав Иркутской области: Слухи о массовых смертях младенцев сильно преувеличены
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