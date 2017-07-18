Минздрав Иркутской области: Слухи о массовых смертях младенцев сильно преувеличены

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство здравоохранения Иркутской области организовало выезд представителей СМИ в Черемховский роддом после публикации на одном из порталов Приангарья статьи с громким названием «Роддом смерти: хроника халатности и чудовищных ошибок». В этом тексте рассказывается история двух рожениц из Черемхова, чьи дети умерли после родов. В Минздраве отмечают нездоровый тренд, появившийся в СМИ: все чаще появляются фейковые новости о массовой смерти младенцев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Родильный дом имеет неплохие показатели работы. Показатели смертности ниже, чем в области. Более тысячи родов проходит в этих палатах каждый год. Понятно, что сотрудникам родильного дома тяжело принимать роды, дарить внимание и заботу после слов, сказанных в адрес всего коллектива», — рассказала главный врач Черемховского роддома Ирина Пешина.

В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области отметили, что это не первый случай, когда работников родильных домов пытаются обвинить в халатности.

«В последнее время в Иркутской области складывается нездоровый тренд, в СМИ постоянно появляются фейковые новости и статьи. Мы просто не успеваем отбиваться. В апреле нынешнего года на одном из сайтов была опубликована информация о том, что в родильных домах массово гибнут младенцы. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Также две недели назад стали поступать звонки от СМИ. Кто-то сообщил им о том, что в областном перинатальном центре за два дня умерло девять младенцев. Конечно же, эта информация тоже не соответствовала действительности», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

По словам сотрудников родильного дома, учреждение работает стабильно и в соответствии со стандартами оказания акушерско-гинекологической неонатологической помощи. На сегодняшний день созданы все условия для оказания помощи беременным женщинам и новорожденным. Имеется аппаратура, квалифицированные специалисты для нормальной работы. Согласно статистике, Черемховский роддом имеет показатель смертности ниже, чем в среднем по Иркутской области, а случаи, рассмотренные в статье, лишь грустные исключения из правил.