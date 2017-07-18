Один человек погиб в результате наезда на препятствие на Варшавском шоссе
Один человек погиб в результате наезда на препятствие на Варшавском шоссе, сообщил источник в правоохранительных органах.
Один человек погиб в результате наезда на препятствие на Варшавском шоссе, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Возле д. 1 на Варшавском шоссе произошел наезд легкового автомобиля на препятствие. В результате один человек погиб», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства произошедшего.