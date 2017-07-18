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06:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ОМОН обезвредил авиационную бомбу в Иркутске

Снаряд нашли во время ремонта канализации.

Авиационный снаряд обнаружили на Иркутском авиационном заводе во время проведения ремонтных работ по прокладке канализационных колец накануне, 17 июля. Группа ликвидации угрозы взрыва инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оперативно выехала на места и обезвредила бомбу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место, кинологи и взрывотехники обнаружили предмет, конструктивно схожий с авиационной бомбой. В целях безопасности сотрудники полиции оцепили территорию.

«Специалисты ОМОН произвели обследование и установили, что обнаруженным предметом является фугасная авиационная бомба “ФАБ-100” без взрывателя, детонатора и взрывчатых веществ, опасности не представляет», — отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Сотрудниками Росгвардии бомба была изъята из земли со всеми мерами предосторожности и передана сотрудникам следственно-оперативной группе.

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