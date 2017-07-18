ОМОН обезвредил авиационную бомбу в Иркутске

Авиационный снаряд обнаружили на Иркутском авиационном заводе во время проведения ремонтных работ по прокладке канализационных колец накануне, 17 июля. Группа ликвидации угрозы взрыва инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оперативно выехала на места и обезвредила бомбу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место, кинологи и взрывотехники обнаружили предмет, конструктивно схожий с авиационной бомбой. В целях безопасности сотрудники полиции оцепили территорию.

«Специалисты ОМОН произвели обследование и установили, что обнаруженным предметом является фугасная авиационная бомба “ФАБ-100” без взрывателя, детонатора и взрывчатых веществ, опасности не представляет», — отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.