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06:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МАК начал расследование по факту падения туристического самолета в Байкал

Комиссия приступила к работе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.

Напомним, что туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.

Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших.

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