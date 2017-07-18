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06:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Гонка двух автобусов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске привела к страшному ДТП

Дорожное ограждение застряло в салоне одной из пострадавших машин.

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Авария с участием двух рейсовых автобусов случилась в Хабаровске. У одной из машин в результате ДТП серьезно пострадал салон, в которое вошло часть ограждения, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД лейтенант полиции Наталья Прохорец.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП с участием двух автобусов № 56 произошло на проспекте 60-летия Октября. К происшествию, по оценке горожан, привело то, что одна из машин пошла на обгон и столкнулась с автомобилем, остановивившимся перед переходом.

В ГИБДД города подтвердили факт аварии, однако сообщили, что более подробные данные будут позднее.

— Один из автобусов серьезно въехал в ограждение, которое даже застряло в салоне. О пострадавших пока информации нет, — сообщила Наталья Прохорец.

В то же время, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, травму, предположительно перелом, мог получить водитель одного из автобусов.

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