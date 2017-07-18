Омичи на остановке у кинотеатра «Кристалл» устроили драку
Местный «Рэмбо» поколотил соперников на остановке в центре Нефтяников.
Местный «Рэмбо» поколотил соперников на остановке в центре Нефтяников.
Несколько парней затеяли драку прямо на остановке общественного транспорта возле ларьков с цветами и микрозаймами. Инцидент случился вчера вечером.
Пятеро молодых омичей
К моменту начала видео один из бойцов уже лежит в глубоком нокауте прямо в луже. Особенно неистовствовал парень в оранжевой футболке и желтых кроссовках. Парень щедро отвешивал тумаки своим соперникам, однако один из них все же дал сдачи. Драка закончилась довольно быстро, бойцы разбрелись в разные стороны по своим делам.
Отметим, омичи на остановке довольно индифферентно отреагировали на потасовку парней. Большинство стояли и смотрели на драку, неизвестно, обратился ли
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