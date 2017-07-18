Омичи на остановке у кинотеатра «Кристалл» устроили драку

Несколько парней затеяли драку прямо на остановке общественного транспорта возле ларьков с цветами и микрозаймами. Инцидент случился вчера вечером.

Пятеро молодых омичей что-то не поделили между собой и устроили разборки на кулаках. Видео, выложенное очевидцем в интернет, разлетелось по омским соцсетям. Отметим, автор положил на драку бодрую музыку из культовой компьютерной игры Mortal Kombat.

К моменту начала видео один из бойцов уже лежит в глубоком нокауте прямо в луже. Особенно неистовствовал парень в оранжевой футболке и желтых кроссовках. Парень щедро отвешивал тумаки своим соперникам, однако один из них все же дал сдачи. Драка закончилась довольно быстро, бойцы разбрелись в разные стороны по своим делам.

Отметим, омичи на остановке довольно индифферентно отреагировали на потасовку парней. Большинство стояли и смотрели на драку, неизвестно, обратился ли кто-нибудь в правоохранительные органы.