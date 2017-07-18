Во Владивостоке хулиган с кирпичом атаковал суд.

Утром, 18 июля, в полицию поступил тревожный звонок от сотрудника охраны Тихоокеанского флотского военного суда на Светланской. Как сообщили корреспонденту ИА «Дейта.ру» в правоохранительных органах, мужчина рассказал, что на него напал неизвестный хулиган в нетрезвом виде.

По словам охранника, когда он заперся в здании суда и не пустил дебошира, тот взял кирпич, разбил им стекло входной двери и убежал. Мужчина написал заявление в полицию и описал приметы подозреваемого в хулиганских действиях.