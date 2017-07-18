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06:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке хулиган с кирпичом атаковал суд

Во Владивостоке хулиган с кирпичом атаковал суд.

Утром, 18 июля, в полицию поступил тревожный звонок от сотрудника охраны Тихоокеанского флотского военного суда на Светланской. Как сообщили корреспонденту ИА «Дейта.ру» в правоохранительных органах, мужчина рассказал, что на него напал неизвестный хулиган в нетрезвом виде.

По словам охранника, когда он заперся в здании суда и не пустил дебошира, тот взял кирпич, разбил им стекло входной двери и убежал. Мужчина написал заявление в полицию и описал приметы подозреваемого в хулиганских действиях.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Личность злоумышленника устанавливается.

Артем Андреев.

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Во Владивостоке хулиган с кирпичом атаковал суд
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