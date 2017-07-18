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07:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сбежавшего из свердловской колонии зэка задержали в селе под Богдановичем

Он не сопротивлялся.

17 июля в одном из сел Богдановичского района был задержан сбежавший из колонии-поселения под Камышловом Олег Колчанов. Об этом «Уралинформбюро» сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. По его словам, беглец не оказал сопротивления при задержании.

Олег Колчанов, который до октября 2020 года должен был отбывать наказание за кражу и применение насилия в отношении представителя власти, сбежал 10 июля. 13-го числа он был объявлен в федеральный розыск. В отношении него также возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 313 УК РФ (побег).

В поисках беглого зэка принимали участие более 80 сотрудников отдела розыска ГУФСИН, КП-45 (колонии, из которой он сбежал), а также других подразделений ГУФСИН и полиции ГУ МВД России по Свердловской области.

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