Сбежавшего из свердловской колонии зэка задержали в селе под Богдановичем
Он не сопротивлялся.
Он не сопротивлялся.
17 июля в одном из сел Богдановичского района был задержан сбежавший из
Олег Колчанов, который до октября 2020 года должен был отбывать наказание за кражу и применение насилия в отношении представителя власти, сбежал 10 июля. 13-го числа он был объявлен в федеральный розыск. В отношении него также возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 313 УК РФ (побег).
В поисках беглого зэка принимали участие более 80 сотрудников отдела розыска ГУФСИН, КП-45 (колонии, из которой он сбежал), а также других подразделений ГУФСИН и полиции ГУ МВД России по Свердловской области.