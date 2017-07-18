Два пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки

На землях лесного фонда в Иркутской области 17 июля 2017 года ликвидировали два лесных пожара на общей площадь 10,4 га в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на утро 18 июля в лесах области локализованными остаются три пожара — два в Качугском районе на площади 27 га и один в Усть-Кутском районе на площади 400 га. На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» за сутки был ликвидирован крупный лесной пожар на площади 3800 га, здесь же продолжает действовать пожар на 15 га леса. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зарегистрировано.