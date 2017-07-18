Два пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки
Все лесные пожары на землях лесного фонда Иркутской области локализованы.
Все лесные пожары на землях лесного фонда Иркутской области локализованы.
На землях лесного фонда в Иркутской области 17 июля 2017 года ликвидировали два лесных пожара на общей площадь 10,4 га в
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Ольхонском районе. III класс — в Тулунском, Жигаловском, Катангском и