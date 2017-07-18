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06:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки

Все лесные пожары на землях лесного фонда Иркутской области локализованы.

На землях лесного фонда в Иркутской области 17 июля 2017 года ликвидировали два лесных пожара на общей площадь 10,4 га в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на утро 18 июля в лесах области локализованными остаются три пожара — два в Качугском районе на площади 27 га и один в Усть-Кутском районе на площади 400 га. На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» за сутки был ликвидирован крупный лесной пожар на площади 3800 га, здесь же продолжает действовать пожар на 15 га леса. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зарегистрировано.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Ольхонском районе. III класс — в Тулунском, Жигаловском, Катангском и Усть-Кутском районах.

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