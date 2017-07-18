«Белый китаец» унес жизни 16 южноуральцев в июле

Особую область представляет синтетический препарат, так называемый «Белый китаец», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

За две недели июля в регионе зафиксировали уже 16 смертей от передозировки, 11 из них — в Челябинске. Однако, как отметили в мэрии, наметились позитивные тенденции.

«Начиная с 23 июня видим снижение количества вызовов скорой помощи и смертей. Я надеюсь, что нам удастся сохранить эту тенденцию и переломить ситуацию, которая сложилась в июне, когда от передозировки умер 41 человек в Челябинске», — подчеркнул начальник управления по делам молодежи Челябинска Сергей Авдеев.

Отметим, что среди погибших также один несовершеннолетний. Он скончался от передозировки карфентанила.