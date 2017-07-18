«Белый китаец» унес жизни 16 южноуральцев в июле
В Челябинской области продолжается борьба с употреблением наркотиков.
В Челябинской области продолжается борьба с употреблением наркотиков.
Особую область представляет синтетический препарат, так называемый «Белый китаец», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
За две недели июля в регионе зафиксировали уже 16 смертей от передозировки, 11 из них — в Челябинске. Однако, как отметили в мэрии, наметились позитивные тенденции.
«Начиная с 23 июня видим снижение количества вызовов скорой помощи и смертей. Я надеюсь, что нам удастся сохранить эту тенденцию и переломить ситуацию, которая сложилась в июне, когда от передозировки умер 41 человек в Челябинске», — подчеркнул начальник управления по делам молодежи Челябинска Сергей Авдеев.
Отметим, что среди погибших также один несовершеннолетний. Он скончался от передозировки карфентанила.
Добавим, что специальная рабочая группа продолжает мониторинг ситуации. Среди мер по снижению количества смертей от наркотиков также и активная работа в интернете — нелегальный контент выявляют две кибердружины.