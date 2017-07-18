В Башкирии выкравший девушку парень стал фигурантом четырех уголовных дел

Напомним, 16-го июня 29-летняя Анастасия пришла в гости к подруге. Некоторое время спустя в дом ворвался ее парень, ранее судимый Антон. Он сходу принялся избивать ее и наносить ей порезы ножом на лице. Вскоре, когда на крики сбежались жители деревни, мужчина скрылся, забрав девушку с собой.