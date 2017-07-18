В Башкирии выкравший девушку парень стал фигурантом четырех уголовных дел
В Иглинском районе Башкирии парень, грозившийся зарубить топором свою девушку, стал фигурантом уголовного дела, сообщает МВД по РБ.
В Иглинском районе Башкирии парень, грозившийся зарубить топором свою девушку, стал фигурантом уголовного дела, сообщает МВД по РБ.
Напомним, 16-го июня 29-летняя Анастасия пришла в гости к подруге. Некоторое время спустя в дом ворвался ее парень, ранее судимый Антон. Он сходу принялся избивать ее и наносить ей порезы ножом на лице. Вскоре, когда на крики сбежались жители деревни, мужчина скрылся, забрав девушку с собой.
Вернутся домой девушка смогла лишь 19 июня. Девушку сразу же госпитализировали — она получила серьезные травмы, находясь в плену у своего парня. Ее парень вскоре был задержан.
В отношении задержанного были возбуждены три уголовных дела по статье «Угроза убийством» и одно дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.