Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Хрупкие льды Антарктиды
07:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин едва не задушил полицейского

Дебошира взяли под стражу, свою вину он не признает.

Нетрезвый горожанин, который отдыхал в компании друзей, едва не задушил полицейского. Сейчас мужчину обвиняют в нападении на представителя власти. Горожанина заключили под стражу по решению Индустриального районного суда, сообщает портал «Губерния».

По словам помощника председателя суда Александра Маслова, пьяных мужчин задержали 9 августа 2016 года в Индустриальном районе за распитие алкоголя. На просьбу правоохранителей пройти в отделение дебоширы отреагировали агрессивно и попытались убежать. Один из них сел за руль припаркованного рядом седана и завел мотор. Сержант патрульной службы попробовал вытащить нетрезвого горожанина из салона авто, но встретил яростное сопротивление.

«Выпивший горожанин схватил полицейского за горло, оскорблял его и пытался задушить. Друзья нетрезвого мужчины подбежали к сержанту и пытались оттащить его от приятеля. При этом они пинали полицейского и оскорбляли. Сейчас один из дебоширов получил два года условно, второй свою вину не признает, он содержится под стражей. Ранее он неоднократно судим», — рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.

Как уточнил собеседник, по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) фигурант может получить до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
К заготовке сена и соломы приступили аграрии Хабаровского края
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь