Хабаровчанин едва не задушил полицейского

Нетрезвый горожанин, который отдыхал в компании друзей, едва не задушил полицейского. Сейчас мужчину обвиняют в нападении на представителя власти. Горожанина заключили под стражу по решению Индустриального районного суда, сообщает портал «Губерния».

По словам помощника председателя суда Александра Маслова, пьяных мужчин задержали 9 августа 2016 года в Индустриальном районе за распитие алкоголя. На просьбу правоохранителей пройти в отделение дебоширы отреагировали агрессивно и попытались убежать. Один из них сел за руль припаркованного рядом седана и завел мотор. Сержант патрульной службы попробовал вытащить нетрезвого горожанина из салона авто, но встретил яростное сопротивление.

«Выпивший горожанин схватил полицейского за горло, оскорблял его и пытался задушить. Друзья нетрезвого мужчины подбежали к сержанту и пытались оттащить его от приятеля. При этом они пинали полицейского и оскорбляли. Сейчас один из дебоширов получил два года условно, второй свою вину не признает, он содержится под стражей. Ранее он неоднократно судим», — рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.