Девочка выпала из окна квартиры на втором этаже в Ангарске
Полиция Ангарска устанавливает обстоятельства падения ребенка с высоты.
Полиция Ангарска устанавливает обстоятельства падения ребенка с высоты.
Девочка (2016 г. р.) выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже в одном из домов Ангарска вечером 17 июля 2017 года. Как сообщает 18 июля
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних просят законных представителей не оставлять маленьких детей одних в комнатах, где открыты окно или балкон. Правоохранители обращают внимание на то, что москитная сетка на окне не способна выдержать вес облокотившегося на неё ребёнка. Они также советуют убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки снабдить специальными замками.