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07:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Девочка выпала из окна квартиры на втором этаже в Ангарске

Полиция Ангарска устанавливает обстоятельства падения ребенка с высоты.

Девочка (2016 г. р.) выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже в одном из домов Ангарска вечером 17 июля 2017 года. Как сообщает 18 июля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на момент происшествия ребёнок находился дома с бабушкой. Девочка залезла на спинку дивана, стоящего на балконе, не удержалась и выпала из окна. Ребёнок госпитализирован, состояние расценивается как удовлетворительное. По данному факту проводится проверка, с начала года это уже шестой подобный несчастный случай в Ангарске.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних просят законных представителей не оставлять маленьких детей одних в комнатах, где открыты окно или балкон. Правоохранители обращают внимание на то, что москитная сетка на окне не способна выдержать вес облокотившегося на неё ребёнка. Они также советуют убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки снабдить специальными замками.

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