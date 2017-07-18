Девочка выпала из окна квартиры на втором этаже в Ангарске

Девочка (2016 г. р.) выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже в одном из домов Ангарска вечером 17 июля 2017 года. Как сообщает 18 июля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на момент происшествия ребёнок находился дома с бабушкой. Девочка залезла на спинку дивана, стоящего на балконе, не удержалась и выпала из окна. Ребёнок госпитализирован, состояние расценивается как удовлетворительное. По данному факту проводится проверка, с начала года это уже шестой подобный несчастный случай в Ангарске.