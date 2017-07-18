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07:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Иланском районе байкер-иностранец спас подростка, попавшего в ДТП

Мужчина достал мальчика из разбитой машины.

Сотрудники полиции Иланского района разыскивают мотоциклиста-иностранца, который помог подростку на месте ДТП. Авария, о которой идет речь, произошла вечером 16 июля.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на 1062 км трассы М-53 столкнулись четыре автомобиля. На помощь пострадавшим бросился проезжавший мимо мотоциклист, который достал из разбитой Kia Rio подростка. После этого байкер уехал.

Очевидцы рассказали полицейским, что мужчина управлял мотоциклом с иностранными номерами XU 96−23. По предварительной версии, иностранец путешествовал из Нидерландов в Токио (Япония). Никаких контактов он не оставил.

Сейчас иланские полицейские ищут неравнодушного мужчину, чтобы выразить ему благодарность.

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