В Иланском районе байкер-иностранец спас подростка, попавшего в ДТП
Мужчина достал мальчика из разбитой машины.
Мужчина достал мальчика из разбитой машины.
Сотрудники полиции Иланского района разыскивают
В
Очевидцы рассказали полицейским, что мужчина управлял мотоциклом с иностранными номерами XU 96−23. По предварительной версии, иностранец путешествовал из Нидерландов в Токио (Япония). Никаких контактов он не оставил.
Сейчас иланские полицейские ищут неравнодушного мужчину, чтобы выразить ему благодарность.