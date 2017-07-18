Уснувший водитель «Лексуса» устроил массовое ДТП под Новосибирском, об этом сообщает портал «Автобердск».

Авария произошла накануне вечером в Бердске. Автомобиль «Лексус» ехал со стороны Новосибирска и не тормозя врезался в колонную автомобилей, которые стояли на светофоре, а потом перевернулся.

«Первым под его удар попала «Тойота Порте» с девушкой за рулём. Далее ударная «волна» распространилась на стоящие за «Порте» автомобили. Всего повреждены 6 автомобилей, не считая перевернувшегося «Лексуса», — рассказали очевидцы.

Водитель «Лексуса» пояснил, что он заснул за рулем и проснулся уже после момента аварии. С места ДТП госпитализировали женщину.