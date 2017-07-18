В Новосибирске водитель «Жигулей» врезался в бетонный блок и погиб
В момент аварии в автомобиле находились два брата, один погиб, второй госпитализирован, рассказали в ГИБДД.
В момент аварии в автомобиле находились два брата, один погиб, второй госпитализирован, рассказали в ГИБДД.
В Новосибирске водитель «Жигулей» врезался в бетонный блок и погиб, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла в 4 часа утра 18 июля у дома № 2/1 на улице Клубная. Водитель «Жигулей» ехал в сторону улицы 2-я Станционная и врезался в бетонный блок. 26-летний водитель погиб, его брат госпитализирован.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.