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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске водитель «Жигулей» врезался в бетонный блок и погиб

В момент аварии в автомобиле находились два брата, один погиб, второй госпитализирован, рассказали в ГИБДД.

В Новосибирске водитель «Жигулей» врезался в бетонный блок и погиб, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 4 часа утра 18 июля у дома № 2/1 на улице Клубная. Водитель «Жигулей» ехал в сторону улицы 2-я Станционная и врезался в бетонный блок. 26-летний водитель погиб, его брат госпитализирован.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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