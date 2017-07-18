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07:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Разлив нефтепродуктов обнаружили на месте падения самолета в Байкал

Специалисты отобрали пробы воды для лабораторного исследования.

Источник: IrkutskMedia.ru

Инспекторами Байкальского управления Росприроднадзора выявлен разлив нефтепродуктов, который произошел в результате аварии легкомотороного самолета в акватории озера Байкал вблизи побережья острова Ольхон. Характерное нефтяное пятно обнаружено на расстоянии 120 метров от берега, на площади до 15 кв. метров. Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы воды для лабораторного исследования, после чего будет определен размер причиненного ущерба акватории озера Байкал. Байкальским управлением Росприроднадзора принимаются меры для ликвидации последствий аварии самолета, организованы мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Байкальского Управления Росприроднадзора.

Напомним, что туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе.

Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших. Чуть позже в сети разместили видео самого крушения.

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