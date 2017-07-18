В Прикамье в страшном ДТП пострадал главный педиатр края
Его теща погибла.
Его теща погибла.
В страшном ДТП в поселке Гари, произошедшем 15 июля 2017 года, серьезно пострадал главный педиатр Пермского края. Его теща погибла.
Как писало «Уралинфрмбюро», пьяный водитель Lada Vesta превысил скорость и протаранил попутный квадроцикл. За рулем последнего находился врач, его 67-летняя пассажирка скончалась на месте. «Сам он сейчас в реанимации, без сознания. После 5ти часовой операции. Доктора по крупицам собирали его кости», — написал в день трагедии друг педиатра, депутат краевого Законодательного собрания Илья Шулькин (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.