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08:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске водитель иномарки сбил девушку-подростка на пешеходном переходе

После совершения ДТП виновник скрылся.

Вчера вечером, 17 июля, в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение об аварии на улице 70 лет Октября.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что неизвестный водитель, который управлял автомобилем «Мерседес», ехал по ул. 70 лет Октября в сторону ул. Конева, в районе дома № 13/3 сбил 17-летнюю девушку, которая переходил дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Водитель скрылся, девушка доставлена в больницу.

Госавтоинспекторы просят очевидцев связаться с полицией по телефонам: 79−35−04, 79−20−10, 02.

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