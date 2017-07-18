У погибшего в пожаре профессора Назарбаев Университета остались двое детей

Источник: Kazinform

Скорбную весть о смерти друга общим друзьям сообщил на своей странице в Facebook доктор Эммануель Фашахин.

«С тяжелым сердцем и с сожалением я сообщаю о смерти моего друга, одноклассника, брата и хирурга-уролога профессора Элайджа Оладунни Кехинде вместе со своей женой и двумя детьми в возрасте 17 лет и 8 лет. Смерть настигла их в результате трагического пожара в их квартире в Астане, в 5 утра пятницы, 14 июля 2017 года. Он был хорошим человеком и принял вызов создать в Казахстане высшую медицинскую школу, но трагедия унесла его через год после работы в этой стране», — написал он.

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По его словам, сотрудникам, преподавателям Ибадан Медикос и выпускникам Университета University College Hospital в Ибадане и Университета Ибадана будет не хватать профессора.

«У профессора остались еще двое старших детей Емиси и Олайтан. Пусть его душа, души его жены и их умерших младших детей покоятся с миром», — написал его друг.

Напомним, в результате возгорания квартиры в ЖК «Хайвил» погибли 4 человека. Как позже выяснили в ДВД Астаны, погибшими оказались иностранцы — гражданин Нигерии 1953 года рождения, его супруга — гражданка Великобритании 1963 года рождения, и двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 17 лет.

По предварительной версии, пожар вызван замыканием проводки. Элайджа Кехинде являлся профессором в Школе медицины Назарбаев Университета с июня 2016 года. Он получил степень доктора медицины в Университете Лестера (Великобритания) и более 40 лет занимался научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в сфере медицины в Нигерии, Омане, Кувейте и Великобритании.

За этот период он реализовал семь научно-исследовательских грантов. Руководство и коллектив Назарбаев Университета выразили глубокую скорбь в связи с невосполнимой утратой и передают свои искренние соболезнования близким профессора Элайджи Кехинде и его семьи в связи с их безвременной кончиной. Элитный дом «Хайвил», где проживала семья профессора, — это «умный дом».

Как сообщили в отделе продаж, формулировка «умный дом» для компании — это, в первую очередь, безопасность. По данным консультанта, в подъездах, на площадках, в лифтах — везде установлены видеокамеры. В квартирах работает смарт-домофон, благодаря чему можно наблюдать за детьми на детской площадке.