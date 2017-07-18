У погибшего в пожаре профессора Назарбаев Университета остались двое детей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — У погибшего профессора Назарбаев Университета Элайджа Кехинде остались еще двое старших детей, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — У погибшего профессора Назарбаев Университета Элайджа Кехинде остались еще двое старших детей, передает МИА «Казинформ».
Скорбную весть о смерти друга общим друзьям сообщил на своей странице в Facebook доктор Эммануель Фашахин.
«С тяжелым сердцем и с сожалением я сообщаю о смерти моего друга, одноклассника, брата и
По его словам, сотрудникам, преподавателям Ибадан Медикос и выпускникам Университета University College Hospital в Ибадане и Университета Ибадана будет не хватать профессора.
«У профессора остались еще двое старших детей Емиси и Олайтан. Пусть его душа, души его жены и их умерших младших детей покоятся с миром», — написал его друг.
Напомним, в результате возгорания квартиры в ЖК «Хайвил» погибли 4 человека. Как позже выяснили в ДВД Астаны, погибшими оказались иностранцы — гражданин Нигерии 1953 года рождения, его супруга — гражданка Великобритании 1963 года рождения, и двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 17 лет.
По предварительной версии, пожар вызван замыканием проводки. Элайджа Кехинде являлся профессором в Школе медицины Назарбаев Университета с июня 2016 года. Он получил степень доктора медицины в Университете Лестера (Великобритания) и более 40 лет занимался
За этот период он реализовал семь
Как сообщили в отделе продаж, формулировка «умный дом» для компании — это, в первую очередь, безопасность. По данным консультанта, в подъездах, на площадках, в лифтах — везде установлены видеокамеры. В квартирах работает
Дом оснащен «умным» освещением на основе датчиков движения. Пожарная сигнализация реагирует на задымление как в подъезде, так и в квартирах. Кроме того, дома оснащены автономным генератором электроэнергии и воды. К примеру, в случае аварии источника воды хватит на одни сутки.