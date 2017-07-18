Хабаровский шофер тягача спровоцировал ДТП неудачным маневром

18-тонная сцепка «Ниссана Дизель» с тралом для перевозки тяжелой техники двигалась со стороны улицы Карла Маркса. Водителю нужно было свернуть направо, к гаражу. Вписать габариты машины в проезд мужчина мог только с середины дороги. Маневр шофер с 30-летним стажем начал со второй полосы. Перед этим он включил указатель поворота и посмотрел, не перегородит ли кому-нибудь путь, однако тут же был вынужден экстренно остановиться. Сзади донесся визг тормозов. Мимо тягача пролетела «Корона Премио» — ее владелец, ехавший по первому ряду, сумел увести машину на обочину. Там «Тойота» врезалась в опору трубопровода.