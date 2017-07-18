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08:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский шофер тягача спровоцировал ДТП неудачным маневром

При развороте со второй полосы водитель перегородил дорогу легковой машине.

Источник: Губерния онлайн

На улице Промышленной один из самых опытных шоферов хабаровского МУП «Дорожник» устроил аварию, в которой оказалась разбита «Тойота Корона Премио», сообщает портал «Губерния».

18-тонная сцепка «Ниссана Дизель» с тралом для перевозки тяжелой техники двигалась со стороны улицы Карла Маркса. Водителю нужно было свернуть направо, к гаражу. Вписать габариты машины в проезд мужчина мог только с середины дороги. Маневр шофер с 30-летним стажем начал со второй полосы. Перед этим он включил указатель поворота и посмотрел, не перегородит ли кому-нибудь путь, однако тут же был вынужден экстренно остановиться. Сзади донесся визг тормозов. Мимо тягача пролетела «Корона Премио» — ее владелец, ехавший по первому ряду, сумел увести машину на обочину. Там «Тойота» врезалась в опору трубопровода.

Водитель муниципальной машины считал, что если бы его оппонент анализировал происходящее впереди, ничего бы не случилось. 30-летний водитель «Премио» виноватым себя не признавал. Тягач автолюбитель не задел.

Правила движения разрешают шоферам крупногабаритных машин поворот направо из крайнего левого положения, если это никому не помешает. Виновником ДТП автоинспекторы назвали 59-летнего водителя тягача. Его оппонент ехал по своей полосе и ничего не нарушал.

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