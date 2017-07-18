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08:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Трое красноярцев обратились к врачам с укусами змей

Медики советуют укушенным сразу обратиться за помощью.

В отделение токсикологии красноярской БСМП в этом году обратились три человека, которых укусили змеи. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано четыре обращения. Во всех случаях пострадавшим предлагается госпитализация, отметили в краевом Минздраве.

При укусе змеи пострадавшему следует лечь и зафиксировать пораженную часть тела, чтобы замедлить распространение яда. Рану необходимо обработать антисептиком, при этом перетягивать пораженную часть тела жгутом или высасывать яд из раны не нужно. Также пострадавшему нужно предоставить обильное питье (кроме алкоголя).

Чтобы снизить аллергическую реакцию от укуса змеи, медики советуют принять антигистаминные препараты, не вызывающие сонливость. В любом случае укушенному надо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. В Минздраве добавили, что в Красноярске подобная помощь оказывается в отделении токсикологии БСМП.

Стоит отметить, что змеи редко нападают на людей без причины. В основном они кусают в целях самозащиты.

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Трое красноярцев обратились к врачам с укусами змей
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