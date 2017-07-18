Трое красноярцев обратились к врачам с укусами змей

В отделение токсикологии красноярской БСМП в этом году обратились три человека, которых укусили змеи. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано четыре обращения. Во всех случаях пострадавшим предлагается госпитализация, отметили в краевом Минздраве.

При укусе змеи пострадавшему следует лечь и зафиксировать пораженную часть тела, чтобы замедлить распространение яда. Рану необходимо обработать антисептиком, при этом перетягивать пораженную часть тела жгутом или высасывать яд из раны не нужно. Также пострадавшему нужно предоставить обильное питье (кроме алкоголя).

Чтобы снизить аллергическую реакцию от укуса змеи, медики советуют принять антигистаминные препараты, не вызывающие сонливость. В любом случае укушенному надо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. В Минздраве добавили, что в Красноярске подобная помощь оказывается в отделении токсикологии БСМП.