Спасатели освободили палец девушки из блендера, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел накануне вечером, 17 июля, в 17:32 на улице Демакова. Девушка рассказала, что её палец застрял в блендере. Когда на место ЧП прибыли спасатели, выяснилось, что девушка взбивала картофельное пюре, в блендер попал какой-то предмет. Она попробовала убрать руками, но устройство непроизвольно включилось и начало вращаться. Один из ножей вошёл в палец женщины.