Спасатели освободили палец девушки из блендера
Девушка попыталась достать посторонний предмет из блендера, устройство непроизвольно включилось, рассказали в муниципальной
Девушка попыталась достать посторонний предмет из блендера, устройство непроизвольно включилось, рассказали в муниципальной
Спасатели освободили палец девушки из блендера, об этом сообщается в группе муниципальной
Инцидент произошел накануне вечером, 17 июля, в 17:32 на улице Демакова. Девушка рассказала, что её палец застрял в блендере. Когда на место ЧП прибыли спасатели, выяснилось, что девушка взбивала картофельное пюре, в блендер попал
Спасатели прибыли вместе с работниками «Скорой помощи». Сотрудники МАСС разобрали блендер, но в пальце оставили одну металлическую часть. После женщину увезли врачи — доставать предмет из пальца в стационаре.