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08:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели освободили палец девушки из блендера

Девушка попыталась достать посторонний предмет из блендера, устройство непроизвольно включилось, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Спасатели освободили палец девушки из блендера, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел накануне вечером, 17 июля, в 17:32 на улице Демакова. Девушка рассказала, что её палец застрял в блендере. Когда на место ЧП прибыли спасатели, выяснилось, что девушка взбивала картофельное пюре, в блендер попал какой-то предмет. Она попробовала убрать руками, но устройство непроизвольно включилось и начало вращаться. Один из ножей вошёл в палец женщины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели прибыли вместе с работниками «Скорой помощи». Сотрудники МАСС разобрали блендер, но в пальце оставили одну металлическую часть. После женщину увезли врачи — доставать предмет из пальца в стационаре.

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