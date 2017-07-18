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08:03 (мск), источник: Nur.kz

Пьяный алматинец пытался взбодриться ходьбой по перилам автомоста

Девушка, снявшая пьяного экстримала на видео вызвала полицию из-за страха за него и водителей, опасность для которых он представлял.

Источник: Nur.kz

Читательница NUR.KZ из Алматы прислала на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото и видео, где мужчина ходит по перилам моста над автомобильной развязкой.

По словам девушек, чьи голоса слышны в ролике, мужчина ходил по мосту на перекрестке улиц Абая и Байзакова в течении длительного времени, примерно 1,5 часа.

«Отреагировали на сигнал граждан сотрудники дорожно-патрульной полиции ДВД города Алматы. Они доставили мужчину в отдел полиции при УВД Бостандыкского района по территориальности. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ДВД.

«Свой поступок мужчина объяснил так: дескать, хотел взбодриться, суицидального настроя, якобы, не было. После установления личности доставленного он был отпущен, но прежде полицейские призвали мужчину впредь не совершать действий, опасных для его жизни и здоровья, а также провели с ним разъяснительную работу о недопущении нарушений правопорядка», — пояснила пресс-секретарь ДВД города Алматы Салатанат Азирбек.

Присылайте свои новости и истории на WhatsApp +7 771 718 15 57, об этом узнает весь Казахстан.

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