Пьяный алматинец пытался взбодриться ходьбой по перилам автомоста
Девушка, снявшая пьяного экстримала на видео вызвала полицию
Девушка, снявшая пьяного экстримала на видео вызвала полицию
Читательница NUR.KZ из Алматы прислала на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото и видео, где мужчина ходит по перилам моста над автомобильной развязкой.
По словам девушек, чьи голоса слышны в ролике, мужчина ходил по мосту на перекрестке улиц Абая и Байзакова в течении длительного времени, примерно 1,5 часа.
«Отреагировали на сигнал граждан сотрудники
«Свой поступок мужчина объяснил так: дескать, хотел взбодриться, суицидального настроя, якобы, не было. После установления личности доставленного он был отпущен, но прежде полицейские призвали мужчину впредь не совершать действий, опасных для его жизни и здоровья, а также провели с ним разъяснительную работу о недопущении нарушений правопорядка», — пояснила
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