Возгорание произошло в здании МВД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В здании Министерства внутренних дел Казахстана произошло возгорание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В здании Министерства внутренних дел Казахстана произошло возгорание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В одном из помещений административного здания в результате замыкания электропроводки произошло возгорание оргтехники, которое было ликвидировано», — сообщили в
По данным МВД РК, жертв и пострадавших нет. Замыкание произошло сегодня утром, сотрудники находились на рабочих местах.