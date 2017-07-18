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08:01 (мск), источник: Kazinform

Возгорание произошло в здании МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В здании Министерства внутренних дел Казахстана произошло возгорание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В одном из помещений административного здания в результате замыкания электропроводки произошло возгорание оргтехники, которое было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД РК, жертв и пострадавших нет. Замыкание произошло сегодня утром, сотрудники находились на рабочих местах.

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