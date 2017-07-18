Разбойники заманили продавца цветов в холодильник

Преступление было совершено 1 июля 2017 года. Злоумышленники, угрожая продавцу ножом, завладели 9 тысячами рублей из кассы, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

«По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Разбой”)», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=381286731&id=456239116&hash=f6dc035b464c6753&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подозреваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 232−17−18, 232−64−74, 232−64−79. Полицейские гарантируют позвонившим конфиденциальность.

Пользователи соцсетей поразились, что преступники, которых обязательно найдут и накажут, готовы расстаться со своей свободой ради трех тысяч рублей. «Такое чувство, будто вышли из леса и не понимали, что на каждом углу сейчас стоят камеры», — отметил подписчик паблика «АСТ-54» Дмитрий Бабий.