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08:51 (мск), источник: VN.ru

Разбойники заманили продавца цветов в холодильник

За помощью в розыске грабителей обратился к гражданам отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД по Новосибирску. Трое мужчин совершили дерзкий налет на цветочный павильон, видео ограбления появилось в Сети.

Преступление было совершено 1 июля 2017 года. Злоумышленники, угрожая продавцу ножом, завладели 9 тысячами рублей из кассы, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

«По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Разбой”)», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

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Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подозреваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 232−17−18, 232−64−74, 232−64−79. Полицейские гарантируют позвонившим конфиденциальность.

Пользователи соцсетей поразились, что преступники, которых обязательно найдут и накажут, готовы расстаться со своей свободой ради трех тысяч рублей. «Такое чувство, будто вышли из леса и не понимали, что на каждом углу сейчас стоят камеры», — отметил подписчик паблика «АСТ-54» Дмитрий Бабий.

Это уже не первое нападение на цветочный магазин в Новосибирске. В марте 30-летний наркоман в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская», угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать деньги. Однако девушка неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора.

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