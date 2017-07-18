Разбойники заманили продавца цветов в холодильник
За помощью в розыске грабителей обратился к гражданам отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД по Новосибирску. Трое мужчин совершили дерзкий налет на цветочный павильон, видео ограбления появилось в Сети.
За помощью в розыске грабителей обратился к гражданам отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД по Новосибирску. Трое мужчин совершили дерзкий налет на цветочный павильон, видео ограбления появилось в Сети.
Преступление было совершено 1 июля 2017 года. Злоумышленники, угрожая продавцу ножом, завладели 9 тысячами рублей из кассы, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
«По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Разбой”)», — рассказали VN.ru в
Всех, кому
Пользователи соцсетей поразились, что преступники, которых обязательно найдут и накажут, готовы расстаться со своей свободой ради трех тысяч рублей. «Такое чувство, будто вышли из леса и не понимали, что на каждом углу сейчас стоят камеры», — отметил подписчик паблика «АСТ-54» Дмитрий Бабий.
Это уже не первое нападение на цветочный магазин в Новосибирске. В марте 30-летний наркоман в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская», угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать деньги. Однако девушка неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора.