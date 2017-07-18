Прокуратура оценит ситуацию с обрушением потолка в челябинском переходе
На площади Революции в подземном переходе вывались каменные куски.
На площади Революции в подземном переходе вывались каменные куски.
Прокуратура оценит ситуацию в подземном переходе, связывающем тротуары проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, где обрушился потолок, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» заместитель прокурора Советского района Евгений Морозов.
Фотографии обвалившегося потолка стали выкладывать челябинцы в соцсетях. Горожан возмутила безответственность властей.
«Поражает безответственность администрации. Нет ни знаков, что идёт ремонт, ни ограждения никакого! Было бы очень печально, если бы в этот момент там находились люди», — пишут комментарии пользователи.
По словам Евгения Морозова, в прокуратуру было несколько обращений от жителей города. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.
Напомним, что «АиФ-Челябинск» уже писал об аварийном состоянии подземных переходов. Последний ремонт в переходе на площади Революции проводили в 2015 году из внебюджетных средств. Будет ли ремонт в этом году в управлении культуры, кому подведомственна МАУ «Кировка», ответить затруднились.