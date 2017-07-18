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08:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

Прокуратура оценит ситуацию с обрушением потолка в челябинском переходе

На площади Революции в подземном переходе вывались каменные куски.

Прокуратура оценит ситуацию в подземном переходе, связывающем тротуары проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, где обрушился потолок, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» заместитель прокурора Советского района Евгений Морозов.

Фотографии обвалившегося потолка стали выкладывать челябинцы в соцсетях. Горожан возмутила безответственность властей.

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«Поражает безответственность администрации. Нет ни знаков, что идёт ремонт, ни ограждения никакого! Было бы очень печально, если бы в этот момент там находились люди», — пишут комментарии пользователи.

По словам Евгения Морозова, в прокуратуру было несколько обращений от жителей города. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Напомним, что «АиФ-Челябинск» уже писал об аварийном состоянии подземных переходов. Последний ремонт в переходе на площади Революции проводили в 2015 году из внебюджетных средств. Будет ли ремонт в этом году в управлении культуры, кому подведомственна МАУ «Кировка», ответить затруднились.

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