Прокуратура оценит ситуацию с обрушением потолка в челябинском переходе

Прокуратура оценит ситуацию в подземном переходе, связывающем тротуары проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, где обрушился потолок, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» заместитель прокурора Советского района Евгений Морозов.

Фотографии обвалившегося потолка стали выкладывать челябинцы в соцсетях. Горожан возмутила безответственность властей.

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«Поражает безответственность администрации. Нет ни знаков, что идёт ремонт, ни ограждения никакого! Было бы очень печально, если бы в этот момент там находились люди», — пишут комментарии пользователи.

По словам Евгения Морозова, в прокуратуру было несколько обращений от жителей города. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.