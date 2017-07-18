В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции сообщили, что 50-летний житель Республики Казахстан ехал за рулем «Форда Фокуса». На участке дороги с правым поворотом, предположительно, он не справился с управлением и врезался во встречный грузовик САЗ-3507.

Удар был настолько сильный, что пассажиры легкового автомобиля получили травмы. 27-летняя женщина и четырехлетний мальчик — жители Казахстана — были доставлены в больницу.