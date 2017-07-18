В Башкирии в ДТП пострадали жители Казахстана
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бакалинском районе Башкортостана вечером 17 июля на 3 км автодороги Бакалы — Казанчи произошла серьезная авария.
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бакалинском районе Башкортостана вечером 17 июля на 3 км автодороги Бакалы — Казанчи произошла серьезная авария.
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Удар был настолько сильный, что пассажиры легкового автомобиля получили травмы. 27-летняя женщина и четырехлетний мальчик — жители Казахстана — были доставлены в больницу.
В ГИБДД напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.