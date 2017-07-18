СК: В Калининграде бывший предприниматель не уплатил почти 5 млн рублей налогов

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель продал принадлежавшую ему недвижимость и земельный участок и не уплатил в бюджет налог на доход в размере около 3,5 млн рублей.

Затем уже в статусе физического лица он продал ещё несколько участков и помещений. При этом налоги на доходы также не оплатил. Ущерб бюджету составил 1 млн рублей.