СК: В Калининграде бывший предприниматель не уплатил почти 5 млн рублей налогов
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего
По версии следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель продал принадлежавшую ему недвижимость и земельный участок и не уплатил в бюджет налог на доход в размере около 3,5 млн рублей.
Затем уже в статусе физического лица он продал ещё несколько участков и помещений. При этом налоги на доходы также не оплатил. Ущерб бюджету составил 1 млн рублей.
Кроме этого, что уйти от ответственности злоумышленник не представил в налоговый орган декларации на доходы физических лиц, а также включил заведомо ложные сведения в декларации по упрощёнке. Всего ущерб составил 4,8 млн рублей. Проверка по уголовному делу продолжается.