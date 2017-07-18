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09:30 (мск), источник: Калининград.Ru

СК: В Калининграде бывший предприниматель не уплатил почти 5 млн рублей налогов

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего экс-бизнесмена, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере около 5 млн рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель продал принадлежавшую ему недвижимость и земельный участок и не уплатил в бюджет налог на доход в размере около 3,5 млн рублей.

Затем уже в статусе физического лица он продал ещё несколько участков и помещений. При этом налоги на доходы также не оплатил. Ущерб бюджету составил 1 млн рублей.

Кроме этого, что уйти от ответственности злоумышленник не представил в налоговый орган декларации на доходы физических лиц, а также включил заведомо ложные сведения в декларации по упрощёнке. Всего ущерб составил 4,8 млн рублей. Проверка по уголовному делу продолжается.

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