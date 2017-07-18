Утонувший девять месяцев назад рыбак найден в Обском водохранилище

Предположительно, мужчины вышли рыбачить в ночь на моторной лодке «Казанка». После этого ни их, ни лодки никто не видел. На берегу остались автомобиль, рыбацкая куртка и тельняшка.

Поисковые группы МЧС просматривали акваторию водохранилища в поисках пропавших, обследовали береговую зону, патрулировали по течению воды и там, где были обнаружены вещи рыбаков. Поиски велись месяц, в них участвовали спасатели и волонтеры.

— Поздняя осень — самое непредсказуемое время, когда тихая и ясная погода за несколько минут может смениться ненастной с мокрым снегом и штормовым ветром. Владельцы маломерных судов очень рискуют, выходя сейчас в акватории, особенно в непогоду и ночью, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

В минувшее воскресенье, 16 июля, в Новосибирском водохранилище в районе деревни Сосновка Искитимского района, сообщает «Автобердск» со ссылкой на «Бердск-Онлайн» был найден труп третьего рыбака, пропавшего без вести девять месяцев назад. Это 30-летний Евгений Андреевич Захаров, у которого остались четверо детей.

Ранее, седьмого июня текущего года у деревни Сосновка всплыло тело 33-летнего Василия Петрова. На следующий день было найдено тело второго рыбака — 22-летнего Артема Семьянова. Оба мужчины были опознаны и похоронены.

Добавим, что гибель рыбаков на водоемах Новосибирской области, к сожалению, не такой уж редкий случай. Так, в конце мая три человека утонули в Новосибирской области. Два из трех несчастных случаев произошли в результате несоблюдения правил безопасности при рыбалке на лодке.

Ранним утром 27 мая 24-летний парень рыбачил на озере Сарабалык близ деревни Новокиевка Куйбышевского района. С плоскодонной лодки на значительном расстоянии от берега он проверял рыболовные сети, помещенные в водоем накануне вечером. На озере в это время были сильные волны, и одна из них перевернула лодку.