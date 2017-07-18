Ночью в Черняховске сгорел вещевой рынок

Информацию в ведомство передали в 23:08. В результате полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11, ПСЧ-13, ПХС, пожарная команда БФ в составе 22 человек и семи единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.