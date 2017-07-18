Ночью в Черняховске сгорел вещевой рынок
Поздно вечером в понедельник, 17 июля, на ул. Садовой в Черняховске начался пожар на местном рынке. Об этом сообщает
Поздно вечером в понедельник, 17 июля, на ул. Садовой в Черняховске начался пожар на местном рынке. Об этом сообщает
Информацию в ведомство передали в 23:08. В результате полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты