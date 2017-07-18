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08:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего ученика средней школы разыскивает полиция и добровольцы в Хабаровске

11-летний Дмитрий Радионов пропал в Краснофлотском районе.

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Несовершеннолетнего Дмитрия Радионова ищут родные, волонтеры и сотрудники полиции в Хабаровске. Мальчик пропал 15 июля и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили ИА AmurMedia в ПСО «Восток».

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице организации в социальной сети, 11-летний Дмитрий Радионов, одетый в черную футболку с рисунком и салатовые шорты, пропал 15 июля в окрестностях улицы Маяковского.

Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем подростке, могут обращаться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 8−914−165−85−55, 8−924−112−19−90 или 112.

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